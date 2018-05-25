ملال: “لن نتسرع في إختيار المدرب وهذه هي المواصفات التي نبحث عنها”

كشف رئيس نادي شبيبة القبائل، شريف ملال، أنه لن يتسرع في إختيار المدرب المقبل للفريق، رغم الأسماء العديدة المعروضة عليه.

وصرح شريف ملال، في حوار لإذاعة الفريق: “نملك السير الذاتية للعديد من المدربين، محليين وأجانب، لكننا لا نريد التسرع في إختيارنا”.

وأضاف: “لا نريد إرتكاب نفس الأخطاء التي وقع فيها النادي الموسم الماضي، بالتسرع في إختيار سواء المدرب أو اللاعبين”.

وبخصوص المعايير التي يبحث عنها الفريق، قال ملال: “نسعى للتعاقد مع مدرب طموح مثلنا، ويملك ما يكفي من الكفائة والخبرة، للعمل على المدى البعيد”.

من جهة أخرى، أكد شريف ملال، أن شبيبة القبائل، بحاجة للتغيير بنسبة 80 إلى 90%، وهذا ما سيعمل عليه، لإعادة الفريق لمستواه الحقيقي الموسم المقبل.