ملال: “لهذا السبب اخترنا ملعب بجاية وسنعود لملعبنا في هذه الحالة”

أوضح رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، سبب اختيار إدارة الفريق، إستقبال نادي المريخ السوداني، بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية.

وكشف شريف ملال، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “اجتمعنا مع الطاقم الفني والإداري للفريق، وقررنا لعب هذه المباراة في بجاية”.

وأضاف رئيس “الكناري”: “تم اتخاذ كل الإجراءات والتحضيرات اللازمة، لإجراء هذه المباراة ببجاية، التي تعد بيتنا الثاني”.

وبخصوص العودة لملعب “تيزي وزو”، أكد ملال: “في حال تم تأهيل ملعب “تيزي وزو، وتأهلنا للدور الثاني، سنخوض مباراتنا الثانية بملعبنا”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستستظيف نادي المريخ السوداني، يوم (9 أوت) الجاري، لحساب ذهاب الدور الأول من رابطة أبطال إفريقيا.