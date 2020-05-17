ملال: “لهذا السبب نعاني من أزمة مالية ككل الأندية الجزائرية”

اشتكى شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل، من المشكل المالي الذي يعاني منه فريقه، على غرار معظم الأندية الوطنية، مرجعا ذلك لأسباب عديدة.

وصرح ملال، في هذا الخصوص، للتلفزيون الجزائري: “فريقنا يعاني حاليا من أزمة مالية، مثل كل الأندية الجزائرية، وهذا راجع لعدة أسباب”.

وأوضح: “ممولي الفريق، لم يوفوا بوعدهم، وبالاتفاقيات التي وقعناها معهم، بالإضافة لحقوق البث التلفزيوني التي علقنا عليها آمالا كبيرة لكنها لم تصلنا”.

وتابع: “أموال الكونفدرالية الإفريقية لم تصلنا إلى حد الآن، ولم نتلقى التعويضات التي وعدنا بها وزير الشباب والرياضة والخاصة بتكاليف تنقلنا في المنافسة الإفريقية”.

وختم شريف ملال: “هذه المشاكل تخص كل الأندية الجزائرية، وهي ليست وليدة اليوم، وسنجدها حتى بعد استئناف البطولة”.