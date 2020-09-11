ملال: “مسؤولو كرة القدم الجزائرية فشلوا في مهمتهم”

إعتبر الرجل الأول في شبيبة القبائل، شريف ملال، أن مسؤولي كرة القدم الجزائرية فشلوا في مهمتهم، وعليهم بالرحيل.

وصرح شريف ملال، في هذا الخصوص، للإذاعة الجزائرية: “مسؤولو كرة القدم الجزائرية فشلوا في مهمتهم، بدليل القرار الأخير للتاس”.

وأضاف رئيس الكناري: “المسؤولون الحاليون قدموا صورة غير مشرفة عن كرة القدم الجزائرية، وعليهم التحلي ببعض الكرامة، والإستقالة من مناصبهم”.

وتابع شريف ملال: “الشبيبة مثلت دائما الجزائر أحسن تمثيل على المستوى القاري، والهيئات الكروية الجزائرية حاليا لا تحترم القوانين”.

يذكر أن لجنة الإنضباط، عاقبت رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، بالإيقاف لمدة سنتين، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الفاف، والرابطة المحترفة لكرة القدم.