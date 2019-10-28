ملال: “مناجير دوما هو سبب هذه المشاكل”

أرجع رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، مشاكل المدرب السابق للفريق فرانك دوما، مع النادي القبائلي، لمناجيره، متهما إياه بالتدخل في شؤون الفريق.

وصرح شريف ملال: “أمضيت أنا وفرانك دوما، على اتفاق بعدم الإدلاء بأي تصريح، بعد مغادرته للعارضة الفنية للنادي”.

وأضاف: “كانت لدي علاقات جيدة مع دوما، عندما كان مدربا للفريق، كنا نتناقش في كل الأمور، وكنت أبدي له رأيي بكل صراحة”.

وتابع: “مشكل دوما، هو مناجيره، هو الذي خلق كل هذه المشاكل، أين كان يحرض الأنصار عبرمواقع التواصل الإجتماعي”.

وأردف شريف ملال: “لن أتحدث عن دوما، احتراما مني للإتفاق الذي وقعته معه، لكن سألجأ للقضاء، بعد اتهامه لي بالكذب”.