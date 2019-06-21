ملال: “من المفروض فتح تحقيق حول مباراة السياسي واتحاد العاصمة”

طالب رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، بظرورة فتح تحقيق حول مباراة شباب قسنطينة، واتحاد العاصمة، لتحري الحقيقة.

وقال ملال، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “عوضا أن يتم فتح تحقيق حول مباراة شباب قسنطينة، وإتحاد العاصمة، والفضيحة التي شاهدها الجميع، إكتفوا بمحاسبة ملال فقط، بسبب التصريحات التي أدليت بها”.

وأضاف: “تحدثت مع عرامة، لأن العديد من رؤساء الأندية حذروني من كولسة اللقاء، وطالبوني بمحادثة، ومطالبته بإحترام قوانين اللعبة، واللعب بكل نزاهة”.

وتابع: “تحدثت معه لمطالبته اللعب بنزاهة أمام إتحاد العاصمة، لكن المحادثة كانت طويلة، وأنا فهمته جيدا لأنه كان يعمل على المزايدة”.

وأردف ملال: “عرامة قال أن إتحاد العاصمة، إتصلوا به “وجابو الشكارة حبو يتوشيولي اللاعبين”، لكنهم لم يفتحو أي تحقيق، وهذا أمر خطير جدا”.

وأضاف: “طالبوني بدليل واضح، وعندما سلمتهم التسجيل، إنقلب الأمر ضدي، هناك تصريحات تلفزيونية لبعض رؤساء الأندية وهم يعترفون بشراء مباريات من أجل الصعود، اليوم يجب أن نملك الشجاعة من أجل محاربة هذا الفساد”.

وتابع: “كل ما قمت به أنني نددت بالفساد، لو كان الأمر في بلد آخر لتحصلت على حقي كاملا، وبفضل فضح الكواليس يمكننا محاربة الفساد”.