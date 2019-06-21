ملال: ” نتعرض لمؤامرة وشبيبة القبائل خط أحمر”

أكد رئيس شبيبة القبائل شريف ملال أن فريقه يتعرض لمؤامؤة من طرف الهيئة الكروية المسيرة لكرة القدم في الجزائر وأنها تسعى لتحطيم فريق الكاناري.

وتحدث ملال في تصريح حصري للنهار عن عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من طرف لجنة الإنضباط يوم أمس الخميس قائلا:

“كل ما قمت به أنني نددت بالفساد، لو كان الأمر في بلد أخرى لتحصلت على حقي كاملا، وبفضل فضح الكواليس يمكننا محاربة الفساد..طالبوني إذا كنت أملك دليل واضح، وعندما سلمت لهم المكالمة الهاتفية إنقلب الأمر ضدي وأنا أعرف جيدا أن هذه المنظومة فاسدة، لأننا نرى التصريحات التلفزيونية لبعض رؤساء الأندية وهم يعترفون أنهم إشترو مباريات من أجل الصعود..اليوم يجب أن نملك الشجاعة من أجل محاربة هذا الفساد”.

وأضاف: “اليوم تأكدنا من ضعف الهيئات المسيرة لكرة القدم في البلاد سواء الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أو الرابطة المحترفة، سواء بمحاربتها لشريف ملال، أو محاربتها لفريق شبيبة القبائل، وأنا أقول لهم أن فريقنا خط أحمر ولن نقبل بها أبدا، لدينا الحق في تقديم الطعون، ولا يمكنهم إسكاتي بهذه العقوبة، ولا أزال أناضل حتى تسقط هذه الهيئة الفاسدة، ومحاربة الفساد الرياضي”.

وتابع : “أقول للشخص الذي أصدر قرار العقوبة. وأنا أتهم مصباح المعروف بكرهه لفريق شبيبة القبائل وأقول له أن الشبيبة شركة رياضية ذات أسهم ، وأنا لست عاملا عند أي شخص، ولا يمكن لأي شخص أن يعابني حتى ولو كان وزير الشباب والرياضة لأن القانون المادة الـ19 الذي تم إصداره ضدي لم يتم الموافقة عليه في الجمعية العامة وهذا ما سيكون في صالحي مستقبلا، لأن هؤلاء غير قادريين على تسيير كرة القدم بشكل عام”.