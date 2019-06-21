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ملال: “ندين عقوبات لجنة الإنضباط ونعتبرها غير شرعية”

الرياضة
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ملال: “ندين عقوبات لجنة الإنضباط ونعتبرها غير شرعية”
بقلم كريم.تيغرمت

أدان رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال العقوبات التي أصدرتها لجنة الإنضباط، بخصوص قضيتهم مع فريق شباب قسنطينة ورئيسه طارق عرامة.

وصرح ملال في ندوة صحفية: “شخصيا، أدين هذه العقوبات التي أعتبرها غير شرعية، ومن العار تطبيق المادة 119، التي لم يتم المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة”.

وأضاف: “الرابطة لم تأخذ بعين الإعتبار الأدلة التي قدمناها عبر شريط مسجل، وإعترافات مسير شباب قسنطينة “صويلح””.

وتابع: “كنا السباقين في إبداء نيتنا الصادقة في محاربة هذا الفساد الرياضي، بمراسلة “الفاف”، الرابطة، لجنة الأخلاقيات ووزارة الشباب والرياضة”.

وأردف ملال: “في مباراتنا أمام أولمبي المدية طالبونا بالدليل، ولما قدمنا الأدلة بخصوص قضيتنا مع شباب قسنطينة، رفضوا الإعتراف بها”.

وتابع شريف ملال: “من المفروض فتح تحقيق عن ما حدث في المباراة الأخيرة التي جمعت بين شباب قسنطينة، واتحاد العاصمة”.


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