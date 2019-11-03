ملال: “ننتظر مساعدة من السلطات لتشريف الجزائر في رابطة الأبطال”

الرياضة
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ملال: “ننتظر مساعدة من السلطات لتشريف الجزائر في رابطة الأبطال”
بقلم كريم.تيغرمت

وجه رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، نداء للسطات الرياضية، لتقديم يد المساعدة ناديه، ليتمكن من التألق في رابطة أبطال إفريقيا، وتشريف الجزائر.

وصرح شريف ملال، لتلفزيون “النهار”: “المسؤولين وعدونا في عددي المناسبات بتقديم يد المساعدة للفريق، لكن لم نتلقى أي شيء لحد الآن”.

وأضاف: “نحن ننتظر إلتفاتة جادة من المسؤوليين، من خلال الوفاء بوعودهم، في مساعدة شبيبة القبائل، لبلوغ الدور الربع نهائي، وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل”.

وتابع ملال: “كمسؤولي شبيبة القبائل، نعمل حاليا كل ما بوسعنا لتحضير الفريق للمواعيد المقبلة، لأن مصيرنا بين أيدينا”.


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