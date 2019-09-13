ملال: “هدفنا التأهل لدوري المجموعات”

صرح “شريف ملال” مدرب “شبيبة القبائل” أن هدف الفريق في الوقت الحالي هو التأهل لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال “ملال” في تصريح للإذاعة الوطنية: “هدفنا التأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وتنتظرنا مباراة صعبة أمام حورية كوناكري”.

وأضاف: “نحن نركز على المباراة وأعتقد أن دعم الجمهور سيكون في صالح الفريق من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف”.

وتابع: “الشبيبة هذا الموسم ستعود بقوة على المستوى القاري لدينا خط هجوم قوي ودفاع جيد بالنظر للمباريات التي لعبناها هذا الموسم.”

وختم كلامه: “الفريق جاهز وكامل لهذه المباراة، المدرب سيحدد التشكيلة الأساسية وأعتقد أن اللاعبين سيصنعون الفارق وعلينا الدفاع على ألوان النادي”.