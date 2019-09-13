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ملال: “هدفنا التأهل لدوري المجموعات”

الرياضة
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ملال: “هدفنا التأهل لدوري المجموعات”
بقلم أمير بهلول

صرح “شريف ملال” مدرب “شبيبة القبائل” أن هدف الفريق في الوقت الحالي هو التأهل لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال “ملال” في تصريح للإذاعة الوطنية: “هدفنا التأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وتنتظرنا مباراة صعبة أمام حورية كوناكري”.

وأضاف: “نحن نركز على المباراة وأعتقد أن دعم الجمهور سيكون في صالح الفريق من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف”.

وتابع: “الشبيبة هذا الموسم ستعود بقوة على المستوى القاري لدينا خط هجوم قوي ودفاع جيد بالنظر للمباريات التي لعبناها هذا الموسم.”

وختم كلامه: “الفريق جاهز وكامل لهذه المباراة، المدرب سيحدد التشكيلة الأساسية وأعتقد أن اللاعبين سيصنعون الفارق وعلينا الدفاع على ألوان النادي”.


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