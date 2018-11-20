ملال: “هناك مجموعة تبحث عن التشويش والإستثمار في هزيمة الشبيبة”

إستنكر رئيس فريق شبيبة القبائل، شريف ملال، الأحداث التي شهدها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بعد هزيمة الفريق القبائلي أمام شباب قسنطينة.

وتحدث ملال عن الأحداث التي شهدتها نهاية المباراة والتي عرفت تسجيل العديد من الإصابات في صفوف أنصار الفريق قائلا:

“هناك مجموعة تبحث عن التشويش والإستثمار في تعثرات الشبيبة، وزرع البلبلة في الفريق، لكن في الأخير شاهدنا كيف صفق أنصار الفريق على لاعبي شباب قسنطينة”.

وأضاف:”لن أسكت على هذه الأحداث، وبمجرد مغادرتي للملعب سأودع شكوى من أجل تدخل رئيس الأمن الولائي”.