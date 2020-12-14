ملال يخرج عن صمته: “كلنا في قارب واحد ونتحمل المسؤولية”

خرج رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال عن صمته بعد الهزيمة القاسمة التي تعرض لها فريقه بثلاثية أمام شباب بلوزداد.

واجتمع رئيس الفريق بلاعبيه والاطقم الفنية الخاصة بكل الفئات بمقر الفريق أمس الأحد أين تحدث قائلا:

“هذه الهزيمة لا يتحملها الفريق فقط، بل نتحملها جميعا لأننا جميعا في نفس القارب، وكل شخص لديه جزء من المسؤولية عقب هذه الهزيمة المسجلة أمام شباب بلوزداد”.

وأضاف:”لقد كانت هزيمة مريرة، لكن لا يجب البكاء طويلا.. علينا ان نطوي الصفحة بسرعة والعودة إلى العمل؛ ويجب أن نتعلم من الدروس ونصحح الأخطاء، حتى نكون أقوى في المباريات المقبلة”