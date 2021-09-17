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الرياضة

ملال يخرج عن صمته: “نسال 64 مليار ومازالني رئيس الشبيبة”

بقلم يونس رزيق
ملال يخرج عن صمته: “نسال 64 مليار ومازالني رئيس الشبيبة”
رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال
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أكد الرئيس المخلوع لفريق شبيبة القبائل شريف ملال أنه صرف على الفريق القبائلي ما يقارب 64 مليار سنتيم منذ توليه زمام الأمور في الفريق سنة 2018، كما أكد أنه لا يزال رئيسا للنادي بالرغم من قيام أعضاء مجلس الإدارة بسحب الثقة منه وتعيين يزيد ياريشان.

وأكد شريف ملال في تصريح على أحد القنوات الخاصة اليوم الجمعة أنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة من أجل الحصول على حقوقه  مطالبا بإسترجاع أمواله المقدرة بـ64 مليار.

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