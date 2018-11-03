ملال يدعو رؤساء الأندية لاجتماع طارئ ويقود انقلابا على مدوار

وجهت إدارة شبيبة القبائل، أمس، الدعوة لرؤساء كل أندية البطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني، إلى اجتماع بفندق «لي زيروندال» ببرج الكيفان بالعاصمة، غدا على الساعة 16:00، وذلك للتشاور حول قرارات الرابطة الأخيرة والتي لا تتماشى والقواعد المعمول بها، حسب إدارة الشبيبة، ولا تتوافق والأخلاق الرياضية.

وحسبما جاء في المراسلة التي وجهتها إدارة النادي القبائلي إلى رؤساء الأندية، فإن الاجتماع التشاوري هدفه تطوير العلاقات بغية التسيير الجيد للمنافسة الوطنية لإعادة الهيبة لكرة القدم الجزائرية.

ويظهر جليا أن ملال الذي فتح النار على مدوار خلال تصريحاته بصدد القيام بانقلاب لسحب الثقة من رئيس الرابطة، وعن الاجتماع قال رئيس الشبيبة: «بعد التفكير قررنا توجيه الدعوة لكل رؤساء أندية القسمين الأول والثاني للحديث عن الأمور المضرّة والرئيس الذي يقوم بتكسير الكرة الجزائرية، هذا الأخير تمادى ولا يمكن المواصلة هكذا».

وأضاف: «مدوار يتخذ قرارات بمفرده ويحرّض بطريقة غير مباشرة على العنف ويلعب بمشاعر الجماهير، ونحن ضد العنف ولهذا لابد من ردّ فعل».

قال إن رئيس الرابطة جاء لخدمة مصالحه الشخصية.. شريف ملال:

«لسنا حيوانات.. مدوار تاع سياحة وإذا كان راجل يستقيل»

«سنستدعي رؤساء الأندية لسحب الثقة من مدوار ومستعد للجوء للفيفا»

«هذه الرابطة لا تستحي ولم يبق سوى أن يطلبوا منا الخسارة أمام الاتحاد»

فتح رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، النار على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، مطالبا إياه بالاستقالة، وذلك بعد تغيير موعد مباراة فريقه بمضيفه اتحاد العاصمة إلى يوم الثلاثاء، بعد أن كانت مبرمجة يوم الإثنين.

وكشف ملال في تصريح للموقع الرسمي للنادي، أن الشبيبة لن تواجه الاتحاد سوى يوم الإثنين، كما هدد بالذهاب إلى أبعد الحدود واللجوء إلى الفيفا.

وقال في هذا الصدد: «لم أرَ الاحترافية في هذه الرابطة التي يترأسها مدوار؟ كل أسبوع يحدث تغييرات على البرمجة مثلما يحلو له، سنواجه الاتحاد يوم الإثنين وإلا فإننا لن نلعب المباراة ومستعدون للذهاب إلى أبعد حد».

وأضاف: «إدارة شبيبة القبائل ستستدعي كل رؤساء أندية البطولة لسحب الثقة من مدوار، هو إنسان غير قادر وجاء للرابطة لخدمة مصالحة الشخصية والقيام بالسياحة الرياضية لا لخدمة كرة القدم الجزائرية».

ولم يتوقف ملال عند هذا الحد بل واصل حديثه قائلا: «احترمنا قراراته في السابق لكن أعتقد أننا احترمناه أكثر من اللزوم، هؤلاء لم يستحوا ولم يبق لهم سوى مطالبتنا بالخسارة أمام الاتحاد، وأقول لمدوار أنت غير قادر وإن كنت رجلا فعليك بالاستقالة».

هذا واتهم رئيس الشبيبة الرابطة بمحاولة تكسير الفريق بقوله: «لم ننهزم في 11 مباراة، بعدها بقينا بعيدين عن المنافسة لـ18 يوما، لسنا حيوانات، لدينا لاعبون ومدرب يعملون ويحضرون للمباريات، وكلما اقترب موعد المباراة يقومون بتغييرات، يريدون تكسيرنا، وكما قلت لن نلعب يوم الثلاثاء ومستعد للجوء إلى الفيفا».