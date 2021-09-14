ملال يرد على ياريشان بخصوص مقر شبيبة القبائل

ردت الصفحة الرسمية لشبيبة القبائل، والتي تعتبر حاليا لسان شريف ملال، على يزيد ياريشان وإدارته بعد تحصلها على إذن من وكيل الجمهورية للتواجد في مقر النادي بداية من صبيحة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت صفحة “الجياسكا” في موقع التواصل الإجتماعي، بأن مقر النادي سيبقى مُغلقا طيلة نهار اليوم الثلاثاء، تفاديا لحدوث أي إنزلاقات بين الأطراف المُتنازعة السلطة داخل البيت القبائل.

وأشار البيان في نهاية المطاف، الى أن إدارة شريف ملال تواصل عملها، وبأن الأمور تسير بصفة عادية.