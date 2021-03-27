ملال يشكر الأنصار على تضامنهم معه !

وجه رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال رسالة شكر لأنصار شبيبة القبائل الذين عبروا عن تضامنهم معه بوقفة إحتجاجية أمام مقر الفريق اليوم السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك رسالة رئيس الفريق شريف ملال التي جاء فيها:

“بعد المسيرة السلمية التضامنية التي قام بها بعض أنصار الفريق اليوم السبت للتنديد بالمحاولات العديدة التي يقوم بها البعض من أجل ضرب إستقرار الفريق، حيث وجه رئيس الفريق شريف ملال رسالة شكر لجمهور شبيبة القبائل على وقفتهم ومساندتهم للفريق”.