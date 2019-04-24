ملال يصف زطشي مدوار بيراف سرار وحداد بالمُفسدين !!

فتح رئيس فريق شبيبة القبائل “شريف ملال” النار على الجميع واصفا رئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “مصطفى بيراف” بالمُفسدين.

وقال “ملال” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأربعاء على حصة “ستاد النهار” في تلفزيون النهار.

“خير الدين زطشي، عبد الكريم مدوار، عبد الحكيم سرار، ربوح حداد، مصطفى بيراف، بوقلقال ووزير الشباب والرياضة الجديد برناوي كلهم مُفسدين”.

“أنا نظيف لذلك دخلت معهم في صراع، هم مفسدين بدون إستثناء وأنا مانمشيش معاهم”.

“سرار الجزائر كلها تعرف أنه أكبر مُفسد ونمام في الجزائر وبوقلقال رئيس أولمبي المدية التاريخ تاعو يهدر عليه”.