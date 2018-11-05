ملال يفشل في الانقلاب على مدوار

اجتماع رؤساء الأندية لم يحضره سوى ممثل عن «الموب»

فشل رئيس نادي شبيبة القبائل شريف ملال، في تنظيم اجتماع لرؤساء الأندية لسحب الثقة من رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، حيث لم تلق دعوة رئيس الكناري استجابة من جل رؤساء الأندية، الذين رفضوا السير معه في طريق سحب الثقة من رئيس الرابطة الوطنية المحترفة.

وفضلوا مساندة هذا الأخير بطريقة مباشرة للبعض وغير مباشرة للبعض الآخر، باستثناء نادي مولودية بجاية الذي حضر ممثله، أعراب، قبل أن يغادر بعد فترة قصيرة، خصوصا أن مكان عقد الاجتماع شكل مشكلا حقيقيا لملال، إثر رفض مسؤولي فندق «les hirondelles» ببرج الكيفان احتضان الاجتماع مثلما كان مقررا، بسبب عدم حيازة ملال على تصريح، وهو نفس المشكل الذي واجهه مع مسيري فندق «الماركير» بباب الزوار، الذي لجأ إليه كحل بديل.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة انقلاب ملال على مدوار باءت بفشل ذريع، خصوصا أنه كان يعول على رؤساء الأندية التي تعاني هذا الموسم، في صورة شباب بلوزداد، رائد القبة وإتحاد الحراش لمساندته، إلا أنهم رفضوا تلبية الدعوة، مما جعله يغادر محبطا ورفض الإدلاء بأي تصريح.