ملال يكشف عن مفاجأته في هذا الميركاتو الصيفي

يحضّر رئيس نادي شبيبة القبائل، شريف ملال، لمفاجئة كبيرة لأنصار فريقه، من خلال سعيه لضمان خدمات الدولي الجزائري يوسف عطال.

وكشف شريف ملال، حقيقة اتصاله بيوسف عطال في تصريح لقناة “باربار تي في”، موضحا أن المحادثات كانت بحضور والد اللاعب.

كما أكد رئيس شبيبة القبائل، أن عطال رحب كثيرا بعرض الشبيبة، وأبدى استعداده في العودة للبطولة الوطنية من بوابة “الكناري”.

وأوضح ملال أن إدارته تواصل مفاوضاتها مع نادي كورتري، وستعمل ما في وسعها لضم عطال، باعتباره قيمة ثابتة ويملك مستقبل مهم، بإمكانه تقديم الإضافة للشبيبة.

يذكر أن الدولي الجزائري يوسف عطال، تدرّج في الفئات الصغرى لشبيبة القبائل قبل أن ينظم لأكاديمية بارادو، ومنها لناديه الحالي، كورتري البلجيكي.