ملال يهاجم مدوار بخصوص حقوق البث التلفزيوني

هاجم رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بعد فشله في تسديد مستحقات الأندية المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني.

وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار قد أشار إلى صعوبة إنهاء الموسم – قبل قرار الإتحادية بإنهاء الموسم- مؤكدا على أحقية شباب بلوزداد بالفوز باللقب، وهو ما أصار غضب شريف ملال الذي تحدث في تصريح للنهار:

“ليس من حق ملال أن يعلن عن من يتوج باللقب، أو من يسقط إلى القسم الثاني، عوض أ، يتدخل في هذه الأمور كان عليه أن يجلب حثوث البث التلفزيوني للأندية التي تتخبط في الأزمات المالية خلال هذه الفترة”.