ملال يهاجم مدوار مجددا.. ” لست بحاجة لدروسك الأخلاقية”

ردّ رئيس شبيبة القبائل شريف ملال على تصريحات رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار التي أدلى بها لإذاعة الجزائر الدولية.

ونقلت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك رد الإدارة على تصريحات مدوار والذي جاء فيه”

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ردا على الخرجة الإعلامية لرئيس الرابطة عبد الكريم مدوار على أمواج إذاعة الجزائر الدولية، إدارة الفريق كانت ملتزمة بالرد على هذا الأخير:

“مدوار الذي فشل في تسيير كرة القدم الجزائرية بعد سنتين من عدم تعيينه أمين عام للرابطة، وبرمجة غير مضبوطة، وبرمجة عشوائية لمباريات البطولة، بالإضافة إلى غيابه الغير مبرر عن منصبه عدة مرات عليه أن يعلم أن رئيس فريق شبيبة القبائل لا يحتاج لتلقي دروس منه وعلى جميع الجوانب خاصة الدروس الأخلاقية”.