ملال يوجه رسالة خاصة لأنصار الكناري

وجه رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، رسالة خاصة لأنصار فريقه، بعد الزوبعة الأخيرة التي شهدها بيت الكناري.

ونشر الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، اليوم الجمعة، رسالة ملال، أين قال: “أوجه رسالتي هذه للأنصار الحقيقين لشبيبة القبائل، الغيورين على الفريق مثلي، والذين يحبونه من أجل هويته، ولس فقط من أجل سجله الثري “.

وأضاف: “أولا أعتذر عن الأحداث الأخيرة، التي مست بصورة النادي، كما أعتذر لأنصارنا الحقيقيين الذين أسأت إليهم”.

وتابع ملال: “قررت اللإبتعاد عن الأفعال التي يتم إستغلاله من بعض الأطراف لضرب استقرار الفريق، والتي تجعلني أدخل في صراعات بعيدة عن الرياضة”.