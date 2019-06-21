“ملال” يُهاجم “برناوي”:”أنت عنصري”

فتح رئيس فريق شبيبة القبائل “شريف ملال” النار على وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” واصفا إياه بالعنصري.

وقال “ملال” في حوار خص به تلفزيون النهار.

“عندما نشاهد البطولة، وحتى كأس الجمهورية كيف لٌعبت نتيقن جيدا أننا في منظومة الفساد..ليس دفاعا على فريق شبيبة بجاية، لكن نقول أن وزير الشباب والرياضة عنصري”.

“صافح جميع لاعبي فريق شباب بلوزداد لكنه تجاهل لاعبي شبيبة بجاية، هذا عيب وعار على هذا الوزير العنصري الذي كان يقول منذ البداية أن فريق إتحاد العاصمة هو من يستحق التتويج بلقب البطولة، وأنا أعتقد أن وزير حكومي يمثل كل الجمهورية وليس أندية العاصمة فقط”.