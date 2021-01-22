ملال: “les voyous حبو يرجعو للشبيبة.. ولن نسمح بذلك”

أكد شريف ملال أنه لا يزال وسيبقى رئيسا لفريق شبيبة، بعد مطالبة رئيس النادي الهاوي جعفر آيت مولود بإستقالته من رئاسة الشركة الرياضية للشبيبة.

وتحدث شريف ملال صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى حول مصير رئاسة شبيبة القبائل في ظل مطالبة المعارضة برحيله قائلا:

“أنا رئيس الشبيبة وسأكون دائما رئيسا لهذا النادي، لكن للأسف هناك جعفر آيت مولود وسعيد بوخاري اللذان يبحثان عن زعزعة إستقرار النادي”.

” الشبيبة تملك فريق شاب.. لم نشك أبدا في قدراتنا، لكن هؤلاء الأشخص لا تهمهم النتائج، لأنهم يبحثون على رأس شريف ملال لأنه يزعج الكثير”.

“وأضاف: “رئيس الفريق الهاوي جعفر آيت مولود لا يملك إعتماد، وحتى بوخاري الذي عاد إلى الفريق الهاوي من أجل الوصول إلى رأس الفريق المحترف ونحن لا نتركهم”

“وصلتنا أيوم أمس مراسلة من المحكمة، من أجل عقد جمعية عامة يوم 11 فيفري.. أنا المسؤول الأول على مجلس الإدارة، وأملك كل شيء بين يدي، وقانون التجارة.. ”

وإختتم حديثه قائلا: “les voyous حبو يرجعو للشبيبة، ونحن لا نسمح لهم بذلك، رئيس النادي الهاوي هو المشكل وأطالبه بالإستقالة”.