ملامح شيرين أثناء عقد قرانها تثير قلق متابعيها

لا تزال عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب، تثير جدلا كبيرا، حيث تداول ليلة أمس محبو الفنانة صورا لردات فعلها أثناء عقد قرانها.

ورصد محبو شيرين، ملامح وجهها وردود أفعالها خلال عقد قرانها قبل يومين مجدداً على زوجها الفنان المصري حسام حبيب.

وتفاجأ الكثير أن شيرين لا تبدو سعيدة وفرحتها ليست فرحة عروس ترتبط مجددا بزوجها الذي تحبه. وتبدو علامات الاستسلام والتعب واضحة على وجهها.

وحلل بعض الخبراء في علم النفس الصور، أن شيرين تعاني على الصعيد النفسي ولم يكن عليها أن تقدم على هذه الخطوة.

مشيرين إلى أنه كان من الافضل أن تنتظر قليلاً إن كانت تريد الرجوع إلى حسام حبيب وذلك لكي تتأكد من حقيقة مشاعرها.