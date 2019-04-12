ملايين الجزائريين يخرجون في الجمعة الثامنة من المظاهرات السلمية

خرج ملايين الجزائريين، في الجمعة الثامنة من المظاهرات السلمية، وأول جمعة، بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، مطالبين بالتغيير.

وقد تجمع الملايين بساحة البريد المركزي بالعاصمة، ومختلف ولايات الوطن، على غرار، سطيف، قسنطينة، البويرة، بجاية، تيزي وزو، البليدة، تلمسان، داعين لرحيل بقايا النظام، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.

وحمل المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، ورافضة للالتفاف حول مطلبهم الرئيسي وهو رحيل النظام ورموزه.

ومن بين الشعارات “الشعب ضد النظام شكلا ومضمونا”، “إرحلو”، “الشعب هو السيد”.