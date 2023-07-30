ملايين المستخدمين لفيسبوك مُؤهلون لنيل تعويضات منه وهؤلاء المعنيون

لا تزال توابع فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي لاحقت “فيسبوك” قبل سنوات مستمرة حتى اليوم، وستتيح لملايين المستخدمين الحصول على تعويضات من “الموقع الأزرق”، بعد إدانته بانتهاك خصوصياتهم.

وأقر فايسبوك، عام 2018 بأن شركة الاستشارات السياسية “كامبريدج أناليتيكا”. حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لنحو 87 مليون مستخدم في المنصة.

وكانت الشركة تعمل مع الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2016.

ووافقت شركة ميتا، المالكة لموقع فايسبوك، عام 2022، على دفع تعويضات قدرها 725 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الخصوصية.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأميركية أن لدى مستخدمي “فيسبوك” أقل من شهر لتقديم طلب الحصول على نصيب من التعويضات، البالغة 725 مليون دولار. وآخر موعد لتقديم طلب هو 25 أوت المقبل.

ويشترط للحصول على التعويضات أن يكون مستخدم “فيسبوك” نشطا بين ماي 2007 وديسمبر 2022، وأن يكون حسابه داخل الولايات المتحدة.

وأطلقت السلطات الأميركية موقعا للمطالبين بالتعويضات، وعليهم إدخال بياناتهم فيه. من قبيل الأسماء والعناوين البريدية وما يثبت أنهم مقيمون في الولايات المتحدة خلال الفترة المعنية.

ولم يحدد حتى الآن نصيب كل مستخدم من التعويضات، ويعتقد أن الأمر يعتمد على عدد الأشخاص الذين سيتقدمون بطلبات. وكم من الوقت أبقوا على حساباتهم نشيطة على المنصة.

وفي المجمل، كلفت الفضيحة شركة “ميتا” نحو 5.9 مليار دولار، دفعت منها نحو 5 مليارات إلى هيئة فيدرالية أمريكية.