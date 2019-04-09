ملاّل : “نقوم بفحص كل اللاعبين لحظة عودتهم من فترة الراحة”

أكد رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال، أنّ الطاقم الطبي للكاناري يقوم بفحص اللاعبين لحظة عودتهم من فترة الراحة، قبل خضوعهم للجنة مكافحة المنشطات.

ونزل رئيس شبيبة القبائل ضيفا على قناة “بربر TV” أمس الإثنين تحدث من خلالها على فضيحة الثنائي بن يوسف، وأوقاسي قائلا:

“سنتخذ قرارات حاسمة وقاسية وهناك لاعبين آخرين أيضا ستتخذ فيهم الإجراءات اللازمة”.

وأضاف: “نقوم بفحص دوري للاعبين لحظة عودتهم بعد أيام راحة تمنح لهم، قبل حتى قيام لجنة مكافحة المنشطات بأخذ العينات في المباريات”.

وإختتم حديثه قائلا: “الإجراءات التي سنتخذها في حق بن يوسف وأوقاسي ستكون عبرة لكل اللاعبين وليس للاعبي شبيبة القبائل فقط”.