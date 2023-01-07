ملبنة الصومام تكذب الاخبار المتداولة

نشرت ملبنة الصومام اليوم بيانا تكذيبا عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك حول الاخبار المتداولة بخصوص توقف الانتاج على مستوى مصنعها.

وفندت ملبنة الصومام في بيانها الأخبار المتداولة حول توقف الانتاج على مستوى مصنعها، مؤكدة انه سيتم “اتخاذ جميع التدابير اللازمة” من اجل تموين السوق.

وتأسفت الملبنة عن المنشورات الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي التي روّجت لأخبار كاذبة وغير صادرة عنها وجاء في البيان:”لقد سجلنا بكل اسف منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي, تتعلق بتوقف الانتاج على مستوى مصنعنا, و عليه فإننا نؤكد من خلال هذا البيان, ان هذه المعلومات ليست صادرة عنا”. وتابع البيان ان الملبنة ” ليست لها مسؤولية بخصوص مضمون هذه الأخبار ”

وفي الاخير طمأنت ملبنة الصومام بالعودة في أقرب وقت “بان الوضع سيعود الى طبيعته في اقرب وقت, و سنقوم بكل ما هو ضروري لتموين السوق بمنتجات الصومام”.