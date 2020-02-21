ملبنة خاصة بغليزان وسعيدة تُستغل منذ سنوات بدون إعتماد صحي

قامت مصالح التجارة بغليزان وسعيدة بإكتشاف ملبنة خاصة تشتغل في الحليب المدعم وغير المدعم، كانت تُستغل منذ سنوات دون اعتماد صحي.

وكتب وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، “ألف شكر لمصالح التجارة بغليزان و سعيدة على اكتشاف ملبنة خاصة كانت تستغل منذ سنوات دون اعتماد صحي”.

وأضاف رزيق “الأمر الغريب في القضية أين كانت المصالح المسؤولة عن منح الإعتماد منذ سنوات”.

وقال “سوف يتم تقديم الملبنة التي تستغل بطرق غير قانونية يوم الأحد أمام الجهات القضائية، وسوف يتم التوضيح بخصوص الشركاء في هذه الجريمة”.

وذكر رزيق قائلا “أقسمت انها لن تعتق أي مفسد منها مهما كان مكانته او وضعه في قضية الحليب”.