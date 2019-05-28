ملتزمة بأحكام الله تنتظر من يعينها على العفة والستر

باب الفرج
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ملتزمة بأحكام الله تنتظر من يعينها على العفة والستر
بقلم النهار أونلاين

فاطمة الزهراء من ولاية ميلة، تبلغ من العمر 39 سنة، لم يسبق لها الزواج وماكثة في البيت.

امرأة متميزة وحنون، ملتزمة بأحكام الله ومحجبة وسمراء البشرة ومتوسطة القامة وأنيقة.

حلمها أن يجمعها القدر مع رجل صالح وأمين، يعينها على العفة والستر.

تتمنى أن يكون هذا الأخير من إحدى ولايات الشرق الجزائري، يتراوح سنه ما بين 42  و46 عاما.

تقبله مهما كان وضعه الاجتماعي بطفل واحد على الأكثر، تشترط أن يكون عاملا مستقرا لا تمانع الإقامة مع أهله.

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