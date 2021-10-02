ملتزمة في الأربعين فقط للجادين

جعل الله لي من الأسباب ما ساق إليّ جريدة النهار حتى أتعرف على ركن أدم وحواء ويكون لي حظ أن أشارك في ركن من أركانها.

كلي يقين من أنني سأجد ضالتي المتمثلة في زوج صالح صادق يأخذ بيدي ويكون لي عونا في حياتي.

كيف لا وأنا التي ترفعت عن العلاقات العابرة وارتأيت أن يكون لي نصيب مع من يدخل البيوت من أبوابها.

أنا شابة من ولاية سطيف، أبلغ من العمر40سنة، لم يسبق لي الزواج، على قدر كبير من الأخلاق والحمد لله.

ملتزمة وأعي حدودي مع الله، ماكثة في البيت وأجيد تدبر أمور البيت، على قدر من الجمال حيث أنني بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أريد أن يكون لي نصيب مع رجل شريف من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز50سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بأولاد.

أكثر ما أرغبه أن يكون عاملا مستقرا وأنا أتعهد بقبول العيش مع من لم يتسنى له توفير السكن الخاص.

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الرقم السري:

135685

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