ملتزمة وذات أخلاق عالية.. حسن يوسف يتحدث عن وردة الجزائرية

تحدث الفنان المصري القدير حسن يوسف، عن ذكرياته ومواقفه مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، حيث جمعتهما بعض الأعمال الفنية.

وكشف حسن يوسف، في تصريح لموقع “فوشيا”، بمناسبة الذكرى الـ83 لميلاد النجمة الجزائرية، عن بعض المواقف التي جمعته معها أثناء كواليس تصوير فيلمهما “صوت الحب”.

وقال الفنان: “كانت وردة الجزائرية ملتزمة وذات أخلاق عالية إضافة إلى أنها طيبة فوق حدود الطيبة. كما أنها راقية وتتعامل بإحترام مع الجميع”.

كما تحدث حسن يوسف عن زواج وردة الجزائرية مع بليغ حمدي والذي يعد صديقا مقربا له قائلا: “الطيور على أشكالها تقع.. الله جمعهما على خير”.

وذكر الفنان، موقفا بقي محفورا في ذاكرته مع وردة الجزائرية، حيث قال إنه ذات مرة كان لديهما تصوير وعندما حان موعد الإستراحة لتناول الطعام وصل إليها طعامها المخصص أولا إذ كانت تتناول وجبات خفيفة مسلوقة إلا أنها رفضت وبشكل قاطع أن تأكل قبل أن يأتي طعام جميع العاملين في الفيلم لتأكل معهم.

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