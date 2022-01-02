إستأمنتمونا على اختياراتكم، واقتنعتم أن يكون النصيب ملتزم والإستقرار الذي تطمحون أن تبلغوه من مركز الأثير تحديدا، وهذا ما يزيدنا فخرا و يجعلنا على أهبة الإستعداد لمدّ جسور الحب والمودّة بينكم وبين من ترونها مناسبة لتتقاسم معكم مشوار العمر تحت ظلّ الحب. والدور اليوم سيكون لعزاب من الشرق يبحثون عن رفيقة للدرب. منكم وإليكم هذه الصفحة وهذا الركن وخدمتنا هي إرضاؤكم.

الرقم السري :

136267

موظف مستقر يريد لحياته أن تزدهر

من جهته، هاتفنا رضا من سوق أهراس، شاب في ال38 من عمره، يشغل منصب عون أمن في مؤسسة بيترولية بحاسي مسعود. رضا أعزب، مقيم مع الأهل. يرى أن أهم ما قد يبعث الإستقرار في حياته الأسرة والإرتباط زوجة صالحة ومخلصة، تدعم زوجها وتسنده في الضراء قبل السراء.

يريد صاحب محطتنا الثانية في هذا الركن التعرف على إمرأة صادقة ومح ترمة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى38سنة، شرطه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136268

ملتزم وجاد يناشد الإستقرار والسعادة

حمزة من باتنة، هو ثاني محطة لنا في الركن، شاب يبلغ من العمر33ربيعا ، لم يسبق له الزواج، وهو موظف مستقر في مؤسسة خاصة، يقيم مع الوالدين، على خلق كبير وإلتزام أكبر.

يريد حمزة كباقي الشباب في سنه التعرف على إمرأة صادقة ومحترمة تكون من ولايات الشرق خاصة: باتنة، تبسةوقالمة، أو إحدى ولايات الغرب كتلمسان ووهران. شرطه الوحيد أن تكون عزباء، حبذا لو كانت موظفة في سلك التعليم أو ماكثة في البيت، يريدها من أسرة محافظة وعلى قدر من الجمال سنها ما بين24و28سنة.

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الرقم السري :

136207

زوجة صالحة تهديني الإستقرار أجعلها الأسعد على الإطلاق

وبعد تجربة طلاق قاسية جدا مررت بها، قررت أن أتغلب على جراح الماضي. ومن أن أجد لي روحا اسكن إليها وتسكن إليّ زوجة صالحة أبدأ معها من جديد. وأمضي معها قدما في رحاب السعادة، أنا رجل في الخمسين من عمري من ولاية تلمسان، مطلق أنا بدون أولاد. صريح ومحترم، موظف ومقتدر ماديا ، كما لدي سكن خاص، ولا ينقصني سوى الشريكة التي ستكون أمانة في عنقي. وتتحقق إلى جانبها راحة بالي، أريد أن أحيا لأحقق حلم الأبوة مع شابة لا تهمنّي ولايتها. سنها لا يتجاوز 35 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ولها عليّ العهد بالوفاء إلى الممات.

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