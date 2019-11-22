ملتقى أعمال جزائري روسي الإثنين المقبل بالعاصمة

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ملتقى أعمال جزائري روسي، يوم الاثنين المقبل، بفندق نيو داي بحسين داي – الجزائر.

وحسب بيان الغرفة، يأتي هذا بمناسبة زيارة وفد اقتصادي روسي بقيادة غرفة تجارة و صناعة موسكو.

ويأتي هذا الملتقى تبعا للمشاركة الجزائرية بصالون المنتجات الغذائية بموسكو خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويهدف لاستكمال المباحثات، كما سيتيح استكشاف آفاق جديدة للشراكة والبحث في مختلف فرص الأعمال والاستثمار بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.

وستركز محادثات الاستثمار على معدات الغاز والبترول، الصناعات الغذائية وتحويل اللحوم والأسماك، المنتجات الزراعية، الصناعات البلاستيكية، التبريد والتجميد، صناعة السيارات، اللوجيستيك، معدات البناء والأشغال العمومية.