ملتقى الدوحة للدوري الماسي.. تريكي يكتب التاريخ بـ17.67 مترًا

واصل العداء الجزائري ياسر محمد تريكي، تألقه على الساحة الدولية، بعدما نجح في تحطيم رقمه الشخصي والرقم القياسي الوطني في منافسات الوثب الثلاثي ضمن ملتقى الدوحة للدوري الماسي.

وسجل العداء الجزائري، اليوم الجمعة، قفزة رائعة بلغت 17.67 مترًا، متجاوزًا رقمه السابق البالغ 17.43 مترًا، والذي كان قد حققه خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ليؤكد بذلك التطور الكبير الذي يشهده مستواه في السنوات الأخيرة.

وخلال مجريات المنافسة، تمكن البطل الجزائري من تحقيق قفزة قدرها 17.31 مترًا في محاولته الثالثة، قبل أن يرفع سقف التحدي لاحقًا ويحقق أفضل إنجاز في مسيرته الرياضية ببلوغه 17.67 مترًا.

وشهدت المنافسة مستوىً قويًا، حيث احتل البرتغالي، بيدرو بيشاردو، الصدارة بقفزة بلغت 17.71 مترًا، متقدمًا بفارق ضئيل على الجامايكي، جوردان سكوت، الذي سجل 17.69 مترًا، بينما احتل تريكي المركز الثالث.