ملتقى تكويني لفائدة أعوان الحماية المدنية المعنيين ببعثة الحج

نظّمت المديرية العامة للحماية المدنية ملتقى دراسيا تكوينيا لفائدة أعوان الحماية المدنية المعنيين ببعثة الحج لتأطير الحجاج الميامين، وهذا في إطار التحضير لموسم الحج لسنة 1447 هـ /2026م، وسعيا لضمان أفضل مرافقة للحجاج الميامين وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأشرف على هذا اللقاء من مقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. رفقة ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف زهير بودراع، والمدير العام للديوان الوطني الحج والعمرة، البروفيسور الطاهر برايك. بالإضافة إلى حضور إطارات من المديرية العامة.

حيث تمّ التركيز حلال الملتقى على تعزيز الجاهزية العملياتية وتوحيد أساليب العمل لضمان التكفل الأمثل. بالحجاج الجزائريين خلال مختلف مراحل أداء المناسك.

وشمل البرنامج استعراض وتقييم التجارب السابقة، استخلاص الدروس وتعزيز آليات العمل. تنظيم ورشات تطبيقية متخصصة والتركيز على الجوانب التنظيمية والعملية بمكة المكرمة، المدينة المنورة و المشاعر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن هذا اللقاء يؤكد حرصها على تطوير قدراتها البشرية والعملياتية. وتعزيز ثقافة الاحترافية والانضباط، بما يعكس التزام الدولة الجزائرية بضمان سلامة وراحة حجاجها.

