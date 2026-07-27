ملتقى حول المخطط الوطني الثاني للوقاية من الأمراض غير السارية بالعاصمة

أشرف رئيس الديوان بوزارة الصحة، الدكتور حاج معطي خليل رضا، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني المخصص لإعداد المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2026-2030، نيابة عن الوزير، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان.

وحسب بيان للوزارة، حضر الملتقى، ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور هانويل هابيمانا. ومدير جامعة علوم الصحة البروفيسور مرزاق غرناوط. وممثلي منظمات الأمم المتحدة و ممثلي مختلف القطاعات الوزارية. وأعضاء اللجنة الوطنية متعددة القطاعات، والخبراء، وممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه رئيس الديوان، أكد أن الأمراض غير السارية، وعلى رأسها أمراض القلب والشرايين، وداء السكري، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، تمثل أحد أبرز التحديات الصحية والتنموية. بالنظر إلى آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية وفق مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات.

وأشار إلى أن إعداد هذا المخطط يندرج ضمن برنامج عمل قطاع الصحة. وتجسيدًا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها. مع التركيز على الحد من عوامل الخطر المشتركة، لاسيما التدخين، وسوء التغذية. وقلة النشاط البدني، وترقية أنماط الحياة الصحية.

كما أبرز أن نجاح هذه الاستراتيجية يظل رهينًا بانخراط جميع القطاعات والفاعلين. باعتبار أن الوقاية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الهيئات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. بما يضمن توفير بيئة داعمة للصحة وتحقيق نتائج مستدامة.

وأكد كذلك حرص الدولة على ضمان استفادة المواطنين من خدمات الكشف المبكر والعلاج والتكفل الطبي. من خلال مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية والهياكل الصحية والتجهيزات الطبية. مستشهدًا بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان كنموذج يعكس هذا التوجه.

وفي ختام الكلمة، نقل رئيس الديوان شكر وزير الصحة إلى جميع المشاركين والمنظمين والخبراملتقى حول المخطط الوطني الثاني للوقاية من الأمراض غير السارية بالجزائر العاصمة

ء الجزائريين وخبراء منظمة الصحة العالمية. معربًا عن أمله في أن تتوج أشغال الملتقى بتوصيات عملية تسهم في تعزيز السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، بما يحافظ على صحة المواطن ويرتقي بجودة الحياة.