ملتقى علمي حول أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين، الملتقى العلمي حول “أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” وذلك بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، خلال أيام 14، 15 و16 أفريل 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة هذه الجريمة الخطيرة. التي تستهدف فئات هشة وتدار من قبل شبكات إجرامية منظمة.

كما يمثل فرصة لتعزيز قدرات الفاعلين الأمنيين والقطاعيين، من خلال تبادل التجارب وأحدث الأساليب المعتمدة في التحقيق والمراقبة. خاصة عبر وسائل التواصل والمعاملات المالية.

ويهدف هذا الملتقى إلى دعم آليات التعاون الإقليمي والدولي، وتحسين حوكمة مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. بما يضمن حماية الضحايا وتفكيك الشبكات الإجرامية.

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