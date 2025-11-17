ملتقى وطني حول الإرشاد الديني في المؤسسات العقابية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، رفقة وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين، على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني حول الإرشاد الديني في المؤسسات العقابية وآليات تطويره، وذلك بدار الإمام بالمحمدية.

وجاء هذا الحدث الوطني الهام تحت عنوان: “الإرشاد الديني في المؤسسات العقابية وآليات تطويره لتحقيق التأهيل المنشود”. وهذا في إطار التعاون بين القطاعين.

ويتناول الملتقى بالدراسة والتحليل واقع الإرشاد والتوجيه الديني والتعليم القرآني داخل المؤسسات العقابية. مع عرض نماذج وتجارب ميدانية ناجحة في برامج التوجيه الديني الهادفة إلى تأهيل وإعادة إدماج النزلاء.

كما يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير آليات الإرشاد وتحسين محتواه وزيادة فعاليته في التكفل باحتياجات النزلاء. وتعزيز التنسيق بين القطاعين بما يضمن نجاعة البرامج الدينية ودورها في الحدّ من العود.

ويُشارك في هذا الملتقى إطارات من قطاعي الشؤون الدينية والعدل، من أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى وأئمة ومرشدات دينيات. ومعلمي القرآن الكريم العاملين بالمؤسسات العقابية إلى جانب قضاة تطبيق العقوبات، ومديري وإطارات المؤسسات العقابية.

