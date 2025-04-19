ملتقى وطني حول دور الشباب الجزائري في تعزيز التكامل الإفريقي اليوم

تنظم الهيئة الدولية للشباب والطفولة اليوم السبت، ملتقى وطنيا موسوما بـ “دور الشباب الجزائري في تعزيز التكامل الإفريقي” بقاعة المحاضرات بالمركز الثقافي لجامع الجزائر.

ويهدف الملتقى الوطني في طبعته الأولى الذي يحمل شعار ” قوة التغيير من أجل قارة مزدهرة” إلى تعزيز الحوار البناء. وتبادل الخبرات بين القادة الشباب.

ويرتقب برمجة العديد من الجلسات والمحاضرات، تؤطرها نخبة من دكاترة وباحثين ومختصين. على غرار بلحاج طاهر خالد، أكرم زايدي، وحرشاوي محي الدين.

ويناقش الملتقى عدة محاور منها الشباب الإفريقي وبناء مستقبل القارة من حيث الفرص والتحديات. إلى جانب الإبتكار وريادة الأعمال كمفتاح للتكامل الاقتصادي الإفريقي، فضلا عن دور اللجان المختصة للاتحاد الإفريقي. في تحقيق التكامل الإفريقي، ومحور للتفاوض وصنع القرار داخل الاتحاد الإفريقي.

وتنظم على هامش فعاليات الملتقى، ورشات تدريبية من تأطير دكاترة مختصين تشمل. ورشة التفكير الاستراتيجي من خلال تصميم مشروع شبابي إفريقي مشترك، وورشة بناء الحملات الإعلامية للتكافل الإفريقي.

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