ملثمان يحاولان السطو على مكتب بريد بسيدي امحمد في المسيلة
لاذا بالفرار بعد أن علما بعدم وجود أموال
شهدت، صبيحة أمس، قرية عين سيدي امحمد جنوب ولاية المسيلة حادثة تمثلت في محاولة السطو على مكتب بريدي متواجد بقرية عين سيدي امحمد.
واستنادا إلى مصادر «النهار»، فان قابض البريد بالمكتب البريدي فتح مكتبه، صبيحة أمس، قبل أن يفاجئه شخصان ملثمان أحدهما يحمل بندقية صيد، طالبين منه إخراج الأموال الموجودة بالمكتب، ليخبرهما أن الأموال غير موجودة ليعودا أدراجهما، أين قام قابض البريد بترسيم شكواه لدى مصالح الدرك الوطني بعين الملح التي تبعد عن المكتب البريدي بـ7 كلم، لتفتح بعدها الضبطية القضائية للدرك الوطني بعين الملح تحقيقا معمقا في القضية.
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