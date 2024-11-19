ملثمان يقتحمان قلعة وندسور القريبة من منزل الأمير ويليام

إقتحم لصَّان ملثمان أحد مباني مزرعة في عقار قلعة وندسور، بينما كان الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة نائمين في منزلهم القريب من المكان.

وتعيش عائلة ويلز في “Adelaide Cottage” الذي يبعد خمس دقائق عن العقار الشاسع المحيط بقلعة وندسور.

وقد انتقلت عائلة ويليام وكيت الصغيرة إلى هناك عام 2022، حتى يتمكنا من البقاء بالقرب من مدرسة الأطفال.

ودخل متسللان إلى العقار، عبر سياج يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، في 13 أكتوبر، وعلى ما يبدو أن اللصيْن كانا يستهدفان الآلات الزراعية الموجودة هناك.

واستخدما مركبة مسروقة لاقتحام بوابة أمنية في طريقهما للخروج. ووقع الحادث في مزرعة Shaw، إحدى المزارع العاملة في العقار.

وأكد متحدث بإسم الشرطة المسؤولة عن الأمن في المنطقة، في بيان لمجلة people: “في حوالي الساعة 11.45 مساءً، يوم الأحد 13 أكتوبر، تلقينا تقريراً عن سرقة عقار على أرض Crown Estate بالقرب من الطريق A308 في وندسور”.

وأضاف المتحدث: “دخل اللصان مبنى مزرعة وسرقا شاحنة بيك آب سوداء من نوع Isuzu ودراجة رباعية الدفع حمراء. ثم انطلقا نحو منطقة Old Windsor / Datchet”.

وخلص البيان إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في هذه المرحلة والتحقيق جارٍ.

هذا ولم يعلق قصر كنسينغتون، كما لم يعلق قصر باكنغهام، على هذه الحادثة.