ملثمون مسلحون يسطون على مركز بريد وشرطة سوق أهراس تطيح بالجناة

مجموعة اجرامية مسلحة وملثمة تسطو مركز بريدي بحي العلوية وتستولي على 60 مليون في سوق اهراس



نجحت، عشية اليوم عناصر الشرطة القضائية بامن ولاية سوق اهراس ، من الاطاحة بنشاط عصابة اجرامية منظمة، مختصة في السطو المسلح.

العصابة متكونة من 7 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 30 و45 سنة، ينحدرون من وسط احد احياء مدينة سوق اهراس من بينهم فتاة.

وذلك لتورطهم في عملية اجرامية منظمة والسطو على مبلغ مالي معتبر من مركز بريد حي العلوية، بعد اقتحامهم المكان بطريقة هوليودية على شاكلة الافلام الاكشن بواسطة سيوف.

ليتم تحويلهم على مقر الشرطة بعد إخطار الجهات القضائية، لاستكمال الاجراءات اللازمة.

العملية، جاءت اثر بلاغ من قبل مصالح بريد الجزائر بسوق اهراس مفاده تعرض احدى مكاتبه لعملية سطو منظمة من قبل عصابة اجرامية مسلحة وملثمة.

استدعى الامر تدخل عاجل وسريع و في اقل من ربع ساعة تم الوصول الى مقترفي هدا الجرم و استرجاع الاموال المسروقة. من وأسفرت العملية في توقيف الفاعلين بطريقة احترافية، جعلت سكان المنطقة يثنون ويصفقون على مجهودات اصحاب البدلة الزرقاء الدين نجحوا في وضع حد لنشاط هده العصابة الخطيرة.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين من افراد العصابة الاجرامية لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة أمام الجهات القضائية المختصة اقليما.

للنظر في التهم الموجهة إليهم، و المتعلقة أساسا في تكوين جماعة اجرامية منظمة السطو المسلح و السرقة الموصوفة باستعمال اسلحة بيضاء محظورة .

