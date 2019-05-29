ملثمون يقتحمون منزلا ويستولون على أموال كبيرة في حاسي فدول بالجلفة

انهالوا على شيخ بالضرب وحطموا بندقيته

شرعت مصالح الدرك الوطني لبلدية حاسي فدول بالجلفة، في استدعاء عدد كبير من سكان دوار فيض البطمة وبعض المناطق المجاورة لها لأخذ بصماتهم بعد عملية السطو.

التي تعرض لها شيخ من طرف عصابة مجهولة الهوية والعدد واستحوذت على مبالغ طائلة، بعد عملية سرقة خطط لها. وعلمت “النهار” من مصادر متطابقة محلية.

أن عصابة ملثمة اقتحمت مسكنا قبل أيام قليلة في منطقة فيض التراب الريفية التي تبعد عن مقر بلدية حاسي فدول بحوالي 10 كلم وباغتت شيخا يبلغ من العمر حوالي 80 سنة.

في حدود الساعة الثانية صباحا، وانهالت عليه بالضرب وقامت بعدها بتفتيش مسكنه واستولت على مبالغ كبيرة تضاربت الأنباء حولها وتراوحت ما بين 300 و700 مليون.

قبل أن تقوم العصابة بتحطيم بندقية يملكها الضحية ولاذت بالقرار إلى وجهة مجهولة.

وحسب المعلومات التي استقتها “النهار” فإن العصابة التي يجهل عددها قد قامت بعملية مراقبة المسكن، بعد أن تم العثور على بقايا سجائر وقارورات ماء في مسكن مهجور.

ليس ببعيد عن مسكن الضحية، ولم يستبعد مصدرنا أن يكون هناك شخص يعرف الضحية وعلى دراية بوجود تلك الأموال الذي يكون قد ساعد العصابة للقيام بجريمتهم.

خاصة وأن الكثير من الموالين لا يرغبون بإيداع أموالهم في البنوك لعدم فتحهم لحسابات بنكية ويفصلون الاحتفاظ بها في مساكنهم.