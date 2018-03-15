ملثمون يقتلون تاجرا رميا بالرصاص في اعريب بعين الدفلى

استيقظ، أمس الأربعاء، سكان بلدية اعريب في ولاية عين الدفلى على وقع جريمة قتل نكراء، راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 67 سنة، بعد تعرضه لعدة طلقات من سلاح ناري أردته قتيلا.
وأفادت مصادر متطابقة لـ«النهار» أن الضحية المسمى «الحاج حميش» المكنى باسم «مخبزة»، معروف في المنطقة بكونه تاجرا من أعيان المدينة، مضيفة أن الضحية كان في طريقه لأداء صلاة الفجر، عندما فاجأته مجموعة من الأشخاص الملثمين لم يذكر المصدر عددهم، قبل أن يقوم أحدهم برشقه بوابل من الرصاص، ليرديه قتيلا.
وأوضحت مصادر «النهار» أن الجريمة جرت وقائعها أمام مسجد «النور» وسط مدينة اعريب، فيما لم تكشف بعد تفاصيل أخرى بشأن الحادثة ودوافعها والجهات المشتبه فيها بوقوفها وراءها. وكشف مواطنون من أبناء المدينة على صلة قرابة بالضحية أن هذا الأخير كان في نزاع حول بعض الأملاك الموروثة مع بعض الأشخاص، مضيفين أنه سبق للضحية أن تعرض، منذ بضعة أسابيع، لاعتداء جسدي أمام محضر قضائي، وتحصل على شهادة عجز طبي بـ15 يوما.
وتغذي هذه الروايات شكوكا بوجود دافع انتقامي من الضحية، لكن تلك الشكوك لم تؤكدها أو تنفها الجهات المسؤولة عن التحقيق، في انتظار ما سيكشف عنه تحقيق مصالح الدرك والجهات الأمنية.
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