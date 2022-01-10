ملثمون يكبّلون مجوهراتيا ويستولون على حليّ بقيمة مليارين في تبسة

تمكنت عناصر شرطة أمن دائرة العوينات في تبسة، نهار أول أمس، بعد مطاردة شاقة من وسط المدينة إلى عمق الغابة، من توقيف 3 مشتبه فيهم يبلغون من الأعمار بين 24 و 27 سنة، وفرار رابع، واسترجاع سيوف وكمية من المجوهرات بقيمة 2 مليار سنتيم، وتحويل صاحب محل مجوهرات على جناح السرعة للمستشفى الجامعي “إبن رشد” بعنابة.

الوقائع شهدها وسط مدينة العوينات في الساعة العاشرة، إثر تنفيذ عملية سطو على الطريقة “الهوليودية” هزّت سكان المدينة. وذلك بعد إقدام عصابة ملثمة من 4 مشتبه فيهم مدججين بسيوف حادة، سبقها تخطيط جيد. ليقوم اثنان من أفراد العصابة بالحراسة أمام باب محل مجوهراتي، من دون لفت انتباه المارة. بينما اثنان اقتحما محل المجوهراتي وقاما بالاعتداء على صاحبه بواسطة السيوف، قبل تكميم فمه بقطعة قماش وتكبيله، ليقوما بعد ذلك بالاستيلاء على كل ما وجدوه من حلي ومجوهرات قدرت قيمتها بـ 2 مليار سنتيم، ليتمكنوا من الفرار مهددين بالسيوف كل من وجدوه في طريقهم. أين تفطن أحد المارة الذي سارع إلى دخول محل المجوهراتي، فوجده غارقا في بركة من الدماء مغمى عليه. ليتم فك قيود صاحب المحل والاتصال بأمن الدائرة.

وأعلنت على الفور حالة استنفار وأعطيت تعليمات لغلق جميع مداخل ومخارج المدينة، قبل العثور على أفراد العصابة، حيث أطلقت مطاردة داخل أزقة المدينة، قبل فرارهم نحو الغابة، لتتواصل المطاردة إلى غاية تمكن قوات الشرطة من توقيف 3 من أفراد العصابة، أحدهم ينحدر من “عين البيضاء” المجاورة وآخران من مدينة تبسة، وتم خلالها استرجاع سيوف حادة وكمية المجوهرات والأقنعة التي استعملت في عملية السطو، في حين، بعد نقل المجوهراتي إلى استعجالات مستشفى العوينات وإخضاعه لإسعافات أولية، أمر الطاقم الطبي بتحويله على جناح السرعة للمستشفى الجامعي “إبن رشد” في عنابة، بينما تواصل التحقيق مع الموقوفين والبحث مستمر عن الشخص الفار، قبل تقديم الأطراف أمام محكمة العوينات لاحقا.

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري قورصو لأمن دائرة بودواو بولاية بومرداس، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص. قاموا بالسطو على المساجد و الإعتداء على المواطنين.

وفي بيان لأمن الولاية تعود حيثيات القضية عند توقيف شخص بتهمة سرقة هواتف نقالة و الإعتداء على المواطنين.

إلى جانب توقيف شخص يقوم بالسرقة من داخل مسجد وذلك بالترصد لضحاياه لغرض سرقة أحذيتهم الرياضية.

حيث كان يستهدف أنواع من الأحذية الرياضية ذات علامات عالمية من أجل إعادة بيعها في الأسواق اليومية و الأسبوعية.

بالمقابل تم توقيف شخص أخر عشريني في حالة تلبس يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي بن رحمون بالقرب من الملعب الجواري وبحوزته 47 قرص مهلوس.

بالإضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ/5500 دج عائدات تلك السموم مع توقيف شخص محل أوامر بالقبض من طرف العدالة.

وهذا بتهم إصدار شيك بدون رصيد و النصب والإحتيال، خيانة الأمانة، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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