ملثمين يعتدون على مواطن بأسلحة البيضاء بشقته ويدخلونه الانعاش في ڨالمة

اهتزت عشية اليوم الجمعة بلدية وادي الشحم في قالمة، على خبر إعتداء من قبل ملثمين على مواطن، بأسلحة بيضاء وأدخلته الإنعاش.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العصابة قامت بإقتحام مسكنه، موجهين له طعنات إسقطته في غيبوبة، وفروا نحو وجهة مجهولة.

وأضاف المصدرفقد ترك الضحية يسبح في بركة من دمائه، قبل أن يتفطن له الجيران الدين ابلغوا المصالح الدرك والحماية المدنية.

وعلى إثرها قامت عناصر الدرك الوطني فتحت تحقيق امني معقم للوصول إلى الفاعلين.

سيما وأن الضحية لا يزال يقبع بالاستعجالات الطبية بمستشفى ابن رشد الجامعي في عنابة.