ملثم مسلح يهاجم مكتب بريد لتنفيذ عملية سطو في طريق “العزار” بخنشلة!

الاعتداء تمّ تنفيذه على طريقة أفلام “الأكشن” في سابقة هي الأولى

أقدم شاب ملثم في العقد الثاني من العمر، عشية أول أمس، في سابقة هي الأولى من نوعها وعلى طريقة أفلام “الأكشن الهوليودية”، على مهاجمة مكتب بريد في حي طريق “العزار” بخنشلة، في الدقائق الأخيرة من ساعات العمل المسائية.

واستغل المعتدي خلو مكتب البريد من الزبائن، وانفرد بعون الشبّاك وراء جدار الواجهة الخالي من الحاجز الزجاجي، محاولا تنفيذ عملية سطو سريعة بإشهار خنجر في وجه العون، حيث أمره بوضع كل الأموال التي بحوزة المكتب في يده اليسرى، مهددا إياه بالقتل الفوري في حال أبدى أي حركة أو أطلق أي نداء للنجدة، غير أن العون تمالك نفسه وواجه الموقف بالوقوف والابتعاد مسافة كافية من أمام اللص المهاجم، قبل أن ييأس هذا الأخير من نجاح الخطة وينسحب خارجا ليلوذ بالفرار، قبل أن يصل أفراد مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس بعد تلقيهم نداء التدخل العاجل.

وشرع أفراد الشرطة في إجراء معاينات وتحقيقات أولية قصد جمع المعلومات التي من شأنها أن تساعد على تحديد هوية المجرم، وأخذوا شريط “فيديو” وثقته “كاميرا” المراقبة للمعالجة قصد التحصل على معلومات ومواصفات أدق للكشف عن هوية الفاعل.