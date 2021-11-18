ملحمة أم درمان في الأذهان.. وإعادة السيناريو وارد

عادت ذاكرة الجماهير الجزائرية اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 إلى يوم المباراة الشهيرة “أم درمان” الشهيرة التي أطاح فيها أنذاك القائد عنتر يحي وزملائه بمنتخب مصر.

وهي المباراة التي شهدت تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2010 بعد قذيفة عنتر يحي في شباك الحارس عصام الحضري.

ويوافق اليوم 18 نوفمبر 2009، إحياء المناسبة التي مرت عنها 12 سنة. وهو اليوم الذي يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة للجماهير التي تنقلت بقوة إلى السودان لتشجيع سعدان ولاعبيه .

كما تمنى البعض من الجماهير إعادة سيناريو الإطاحة بـ “الفراعنة” مجددا في المباراة الفاصلة المقبلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. على أمل إعادة السيناريو نفسه.